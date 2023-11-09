Danışmana hukuk dersi: Bunca yanlış bilgi cehaletten değil

Yargıtay kararı üzerine Anaya Mahkemesi’nin (AYM) yetkisizliğini savunmasıyla dikkat çeken cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan, uzaktan bitirdiği sosyoloji bölümü diplomasını paylaşarak Türk milleti adına kamu hukukçuluğu yaptığını söyledi.
AYM hükümlü milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, kararın gereğini yapmak yerine topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.
Hukukçular ve siyasetçiler kararı ‘darbe’ olarak tanımlamıştı. Karara AKP’li isimlerden bile dolaylı eleştiri gelmişti.
Saray’sa kararı desteklemişti. Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan AYM’nin yargısal aktivitede bulunamayacağını, AYM’nin yetkisi olmadığını ve Yargıtay’ın en üst merci olduğunu savunmuştu.
Ogan’ın daha sonra hukukçu olmadığı, 1983’te Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne başlayıp 2’nci sınıfta bıraktığı ve endüstri meslek lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Ogan’a hukuki konularda ‘yorum yapmama tavsiyesinde’ bulundu.
Ogan şimdi de üniversite diplomasını paylaşarak ‘Türk milleti adına kamu hukukçusu olduğunu’ öne sürdü.
Twitter’dan paylaşım yapan Ogan “Son 10 yılda 150’den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200’den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum” dedi.
Ogan, uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olmuş.