Danışmana hukuk dersi: Bunca yanlış bilgi cehaletten değil

Yargıtay kararı üzerine Anaya Mahkemesi’nin (AYM) yetkisizliğini savunmasıyla dikkat çeken cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan, uzaktan bitirdiği sosyoloji bölümü diplomasını paylaşarak Türk milleti adına kamu hukukçuluğu yaptığını söyledi.

Ayhan Ogan. Fotoğraf: AA

AYM hükümlü milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, kararın gereğini yapmak yerine topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Hukukçular ve siyasetçiler kararı ‘darbe’ olarak tanımlamıştı. Karara AKP’li isimlerden bile dolaylı eleştiri gelmişti.

Saray’sa kararı desteklemişti. Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan AYM’nin yargısal aktivitede bulunamayacağını, AYM’nin yetkisi olmadığını ve Yargıtay’ın en üst merci olduğunu savunmuştu.

Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibarıyla AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur. — Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) November 8, 2023

Ogan’ın daha sonra hukukçu olmadığı, 1983’te Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne başlayıp 2’nci sınıfta bıraktığı ve endüstri meslek lisesi mezunu olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Ogan’a hukuki konularda ‘yorum yapmama tavsiyesinde’ bulundu.

1. Anayasa Mahkemesi nihai olarak AY yorumlar. Üst mahkemeler arasında hiyerarşi değil, yetki ve görev ayrımı vardır. Yargıtay temyiz mahkemesidir ve asla Anayasa Mahkemesinin üstünde yer almaz.

2. Bunca yanlış bilgi cehaletten değil ancak kötü niyetten kaynaklanabilir. https://t.co/KhMz7m1tUc — Prof.Dr. Şule Özsoy Boyunsuz (@sozsoy796) November 8, 2023

Ogan şimdi de üniversite diplomasını paylaşarak ‘Türk milleti adına kamu hukukçusu olduğunu’ öne sürdü.

Twitter’dan paylaşım yapan Ogan “Son 10 yılda 150’den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200’den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum” dedi.

Son 10 yılda,

-150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim.

-200'den fazla TV canlı yayınına katıldım.

Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum. pic.twitter.com/uNdIkETxaK — Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) November 9, 2023

Ogan, uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olmuş.