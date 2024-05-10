Sosyal medyadaki maymun videolarına dikkat

Çevreciler uyarıyor: “Maymunların evcil hayvan veya süs eşyası olarak kullanıldığı videoları yaymayın.”

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Uyarı, Holly LeGresley adlı birinin, videoda bebek maymunları öldürüp işkence etmeleri için insanlara para ödeyen çevrimiçi bir grubun üyesi olmaktan suçlu bulunması üzerine geldi.

LeGresley, mesajlaşma uygulaması Telegram’da Endonezya’daki insanların işkence ettiği maymunların videoları için sipariş veren bir grubun üyesiydi.

LeGresley’in mahkumiyeti, BBC Eye ekibinin bir yıllık soruşturmasının ardından geldi. Ceza 7 Haziran’da açıklanacak.

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BBC Midlands Today’e konuşan Stoke-on-Trent yakınlarındaki Trentham Maymun Ormanı’nın park müdürü Matt Lovatt şunları söyledi: “Lütfen bu videoları yaymayın. Bu eğleneceğiniz bir şey değil. Onları izleyebilmeyi veya gözlemleyebilmeyi kutlamalı, bize bu kadar benzemelerinden keyif almalıyız.”