Sosyal içici misiniz? Size kötü bir haberimiz var!

Sadece içkiyle sigara içiyorsanız bu yüzden İyi haber şu: Yalnız değilsiniz. Huffpost’un haberine göre sekiz yetişkinden biri sizin gibi sosyal içici. Kötü haber ise şu: Sigaranın azı da zarar. Dahası bir tiryakiye göre sigarayı bırakma olasılığınız daha düşük olabilir.

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Haberde görüşüne başvurulan Dr. Karan Rajan şöyle demiş: “Üzgünüm ama ister bir nefes, ister bir sigara, ister bir paket, ister 10 paket olsun, sigaranın her dozu zararlı. Evet, bu değişken bir ölçek; bir veya iki sigaranın size zarar verme olasılığı, günde 20 sigara içmekten daha az, ancak yine de bir şekilde zarara neden oluyor.”

Dr. Rajan, ‘sadece hafta sonu ya da bir içkiden sonra’ zihniyetinin sigarayı tamamen bırakmayı zorlaştırabileceğine de dikkat çekiyor. Sonuçta bunu uzun vadede bir alışkanlık olarak sürdürüyorsunuz.



“Paradoksal olarak, eğer çok sigara içiyorsanız ve ‘Gerçekten hayatımı değiştirmeliyim’ diye düşünüyorsanız, sigarayı bırakma olasılığınız daha yüksek olabilir. Günde sadece bir veya iki tane sigara içtiğinizde ve diğer her şey yolunda olduğunda, bu alışkanlığı hayatınızın geri kalanında sürdürme olasılığınız daha yüksek olabilir ve bu yalnızca ara sıra olduğu için bırakma ihtiyacı hissetmezsiniz.”

Dr. Rajan son olarak sigaranın kanser riskiyle yakında ilişkili olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: “Kimse akciğer kanserine karşı bağışık değildir. Eğer sigara içiyorsanız, HER ŞEKİLDE akciğer kanseri ve diğer çeşitli kanser türlerine yakalanma riskiniz artacaktır.”