Soruşturma raporu: Havada patlayan Boeing uçağı panelinin cıvataları eksik

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Alaska Havayolları uçağındaki panelin havadayken patlamasıyla ilgili soruşturmanın ön raporunu yayımladı.

Rapora göre paneli gövdeye sabitleyen cıvatalar yerine takılmadı.

Fotoğraflar: New York Times

New York Times‘ın rapordan aktardığına göre Alaska Havayolları uçağından fırlayan paneli sabitlemek için kullanılan dört cıvata söküldü ve Boeing’in Washington’daki fabrikasında değiştirilmedi.

Kapı tapası olarak bilinen panel, uçağın gövdesindeki hasarlı cıvataları onarmak için açıldı. Raporda, kapı tapasını yerinde tutan cıvataları kimin çıkardığı belirtilmiyor. Ama kurul, onarıldıktan sonra panel uçağa yeniden yerleştirilirken tüm cıvataların yerine takılmadığını söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun Alaska Havayolları’nın 1282 sefer sayılı uçuşuyla ilgili raporuna giren görüntü. Mavi daireler eksik cıvataların olduğu yerleri gösteriyor.

Güvenlik kurulu kanıt olarak panelin yeniden takıldıktan sonra çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi. Resimde uçağın içinin henüz onarılmadığı da görülüyor. Fotoğrafa göre dört cıvatadan üçü eksik. Dördüncü cıvatanın yeri de yalıtımla kaplı.

Görsel Boeing ekip üyeleri arasında 19 Eylül 2023’te gönderilen bir kısa mesaja eklenmiş. Raporda, Boeing çalışanlarının o gün ikinci vardiya operasyonları sırasında cıvata yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra iç mekan restorasyonunu tartıştıkları kaydedildi. Kurul, Boeing fabrikasından çıktıktan sonra panelin tekrar açıldığına dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. Uçak ekim sonunda Alaska Havayolları’na teslim edildi.