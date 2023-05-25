Sony, PlayStation el konsolunu tanıttı

Sony, dün gece düzenlenen ‘PlayStation gösteriminde’ bazı oyunlarla birlikte ‘Project Q’ isimli yeni bir ‘taşınabilir’ konsol tanıttı.

PlayStation gösteriminde Sony, oyun oynamak için gerçek kablosuz kulaklıklarla birlikte yeni bir oyun akış cihazı duyurdu.

‘Project Q’ isimli taşınabilir oyun konsolu sayesinde Playstation 5 oyunları uzaktan oynanabilecek.

Şirketin açıkladığına göre göre yeni cihazda 8 inç HD ekran yer alıyor. Konsol, ‘Playstation 5 DualSense’ kablosuz kontrol cihazının tüm özelliklerine sahip olacak.

Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla konsol sayesinde Playstation 5’teki herhangi bir oyun uzaktan oynanabilecek.

Konsolla ilgili fazla detay verilmezken yeni konsolda oyun oynamak için Playstation 5’e ihtiyacınız olacak. Ayrıca, oynayacağınız oyunun da Playstation 5’te yüklü olması gerekiyor.

Konsolla ilgili resmi tanıtımına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.