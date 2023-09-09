‘Sonraki’ni beklerken hayatı ıskalamayın

Kazanan piyango numaralarını bekler gibi sosyal medya hesabınızı yenileyip ‘sonraki’ neymiş onu merak ediyorsanız, modern dünyanın ‘sonraki’ fenomeninin tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Peki çaresi yok mu? Neyse ki var.

Beynimiz, alışkanlık olarak ödülleri önceden tahmin eder ve bizi geleceğe yönlendirir. Hele çağımız hız çağı iken her şey daha hızlı akmakta gibi hissediyoruz ve ona yetişmeye çalışıyoruz.

İtiraf edin, sizde de olmuyor mu? Kazanan bir piyango numarası veya işe alındınız haberi bekliyormuş gibi sık sık sosyal medya akışınızı yeniliyorsunuz, mail kutunuzu güncelleyip duruyorsunuz. Sanki olimpiyatlara hazırlanırmış gibi, bir sonraki videoyu izliyorsunuz. Hep ‘Sıradaki’ni merak ederek yaşıyorsunuz. Öyle ki elinizde hayatı ileri saran uzaktan kumanda olsa ‘sonraki’ni merak ede ede hayatınızın sonuna geleceksiniz. Tebrikler, ‘sonraki’nin kışkırtıcı tuzağına yakalandınız!

Anlık tatmin ve sürekli uyarımla karakterize edilen bir dünyada, ‘sonraki’ modern alışkanlığın ilk örneği olarak çıkıyor karşımıza. Bu fenomen, beynimizdeki dopamin salınımını körükleyerek ne olacağına dair kompulsif beklenti etrafında dönüyor. Peki ya bu döngüden kurtulmanın ve şu ‘an’da teselli bulmanın bir yolu olsaydı?

psychologytoday’den klinik psikolog ve araştırmacı Mitch Abblett’in bilimsel araştırmaları referans alarak derlediği yazı, “Sonraki”yle mücadele edip “an”da kalmayı başarmayı konu ediniyor.

Nedir bu sonraki?

Bir sonraki adım, heyecanın şu anda olanlardan çok ileride olanlarda yattığı, sürekli bir olasılıklar kaydırmasına benzetilebilir. Beynimiz dopamin yollarından yararlanarak bir beklenti ve ödül döngüsü yaratır. Ancak sürekli ‘sonraki’ arayışı kaygıya, tatminsizliğe ve şimdiki zamandan kopuşa neden olabilir.

K. Taber ve arkadaşları 2012’de bu davranışın sinirsel temellerini araştırdı.

Araştırma, çevrenin ödül beklentisini tetiklediğini (bir koku, bir reklam, telefonumuzdaki bir bildirim, hatta tek bir kelime seçimi gibi bazı duyusal sinyaller yoluyla) ve bunun beynin dopamin sistemini harekete geçirerek bir alışkanlık oluşumu döngüsünü teşvik ettiğini öne sürüyor. Bu, kimyasal salınımın sağladığı ödül.

Bu nörokimyasal tepkiyle beyin, zihinsel (Bunu istiyorum) veya duygusal (Hissedilen dürtüler) veya davranışsal (Alışveriş sepetinize ürün eklemek) bir ödül bekleme sürecine giriyor.

Ve neyse ki bunun bir panzehiri var: Farkındalık. Mevcut anın farkında olmayı vurgulayan farkındalık, ‘bir sonraki’ kavramına karşı güçlü bir karşı koyma gücü veriyor insana. Yalnızca sonuçlara sahip olmak veya sonuçları kontrol etmek yerine, “sahip olma” zihniyetini benimsemek, şimdiki “an”la yargısız bir şekilde meşgul olmamızı sağlar.

Bir Farkındalık Uygulaması

Peki farkındalık uygulaması için nereden başlamak gerekiyor?

*Ayarlayın: ‘Sonraki’ dürtüsü kapınızı çaldığında dikkat edin. Belki sıkıcı bir toplantı sırasında ya da uzun bir kuyrukta… ‘Sonraki’ isteği ortaya çıktığında duraklayın ve zihinsel frenlere basın.

*Nefes alın: Derin bir nefes alın, hissedin. Nefes alın, nefes verin. Bu şimdiki zamana dönüş davetiyeniz olacaktır.

*Tanık olun: Kendinizi uzaktan gözlemleyin. Siz düşünceleriniz değilsiniz. Onların kontrolü ele almasına izin vermeyin.

*Çapa atın: Ayaklarınızı yere basın veya elinizi göğsünüze koyup hissedin.

*Sahip olun: Şimdiyi olduğu gibi kucaklayın. Acele etmek yok, geleceğe takılmak yok. Sadece olup biteni sahiplenin. Onu kontrol etmeyin. Geleceği tahmin etmeyin, endişelenmeyin.

Hayat şimdide, sonraki anda değil

Dikkat dağıtıcı şeylerle ve ‘sonraki’ olmanın cazibesiyle dolu bir dünyada gezinirken, farkındalık temelli sahiplenmeyi benimsemek, mevcudiyet ve bağlantı duygumuzu geri kazanmamıza yardımcı olabilir. Sahiplenmeyi benimseyin, çünkü hayat şimdi oluyor, bir sonraki anda değil.