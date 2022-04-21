Soner Yalçın: Türkiye finansallaşmaya yenik düşürüldü

Türkiye’deki finans sistemi herkese, kredi/ borç vermek için neden adeta çırpınıyor? Diğer yanda çoğunluk neden krediye/ borca hücum ediyor? Aynı devlet gibi vatandaş da borçlu olmaya neden çok istekli? Türkiye’de özellikle 2001 finans krizinden sonra “borç siyaseti” adım adım neden-nasıl inşa edildi? Bakınız: Bir ülke ekonomisinde kâr; mal -hizmet- ticaret üretimi yerine daha çok finansal faaliyetlerden (paradan para kazanmak ile) elde ediliyorsa orada finansallaşma var demektir. Türkiye, devletiyle- vatandaşıyla (bol kredi- yüksek faiz peşinde koşturularak) finansallaşmaya yenik düşürüldü. Kırk yıl öncesine kadar ekonominin can damarı sanayileşme/ üretim idi. Ki buna ekonomide “yaratıcı faaliyetler” denir…

Soner Yalçın’ın yazısı