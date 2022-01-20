Soner Yalçın: Salt finans odaklı kumarhane sistemini sorgulamak zorundayız

Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde devleti piyasanın dışına atamazsınız. Atarsanız; yoksulluğa, işsizliğe, büyük eşitsizliğe sebep olursunuz. Atarsanız; küresel sermayenin kulu olursunuz. Ki böyle olduğu için ülkemizde… Gözler, birkaç ailenin kontrolündeki FED’te! Kulaklar, ABD’nin en büyük otuz şirketinin bulunduğu borsa Dow Jones’ta! Ağızlar ise magazin konuşuyor! Salt finans odaklı kumarhane sistemini sorgulamak zorundayız. “Magazine bak” deyip, cebimizde ne varsa aldılar/ alıyorlar…

Soner Yalçın’ın yazısı