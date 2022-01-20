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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Salt finans odaklı kumarhane sistemini sorgulamak zorundayız

Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde devleti piyasanın dışına atamazsınız. Atarsanız; yoksulluğa, işsizliğe, büyük eşitsizliğe sebep olursunuz. Atarsanız; küresel sermayenin kulu olursunuz. Ki böyle olduğu için ülkemizde… Gözler, birkaç ailenin kontrolündeki FED’te! Kulaklar, ABD’nin en büyük otuz şirketinin bulunduğu borsa Dow Jones’ta! Ağızlar ise magazin konuşuyor! Salt finans odaklı kumarhane sistemini sorgulamak zorundayız. “Magazine bak” deyip, cebimizde ne varsa aldılar/ alıyorlar…

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İstanbul için kar uyarısı: Beş gün sürecek

İBB’ye bağlı AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık dört-beş gün etkili olacağı söyleniyor, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor” dedi.

Madımak katliamı davası: Ağar ve Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

Zaman aşımına uğrayan Madımak katliamı davasında mahkeme, dönemin Emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı Sönmez Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebini ‘karara etkisi olmayacağı’ gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bir önceki duruşmada da dönemin başbakanı Tansu Çiller’in ifade vermesi talebini aynı gerekçeyle reddetmişti.