Soner Yalçın: Muhalefetin güven inşa etmesi şart

Kuşkusuz, ekonomik kriz seçmen tavrını etkiliyor. Kuşkusuz, seçmen güvenini kötüye kullanan iktidarın, çeşitli rüşvet-talan gibi suistimalleri sandık sonucunu etkiliyor. Ancak. Yukarıda yazdığım gibi politik davranış teorilerine göre, seçmen rasyonel olmayan hususlara göre de oy veriyor Sosyal medya videolarında, iktidarı savunmak için insanların ileri sürdükleri argümanlar sanırım herkese şaşırtıcı geliyordur. Peki, sebebi ne? Kaygı, korku, öfke, önyargı ve elbette beklenti gibi duygusal nedenler mi? Sosyal medyada birkaç mesaj atarak halkı küstürmenin, “bunlar beni hep dışlıyor” diye ruh haline büründürmenin âlemi yok… Muhalefetin, güven inşa etmesi şart. Meselenin salt ekonomik değil, psikolojik yönü de var.
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