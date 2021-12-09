Soner Yalçın: Hezeyana/ anlamsız şüpheye dayalı dört yılı aşkın süren tutukluluk…

Erdoğan, ne Osman Kavala’yı ne Prof. Ayşe Buğra’yı tanıyor. Erdoğan, Prof. Buğra’nın (Osman Savaşkan ile yazdığı) son kitabı “Türkiye’de Yeni Kapitalizm” kitabından haberdar mı? Sanmam. Öyle olsa; 2014’de yayınlanan bu kitapta “Gülen ağının toplumun geniş kesimlerinde yarattığı korku” ve “devlet kurumlarındaki kontrolü” üzerine yazdıklarını bilirdi… Bugün… Osman Kavala’nın Silivri zindanına atılışı üzerinden 1500 gün geçti! Hezeyana/ anlamsız şüpheye dayalı dört yılı aşkın süren tutukluluk… Yazık. Bırakın Hayek’i, Polanyi’yi, Marks’ı özgürce tartışalım. Her karşıt görüşü bir kılıf bulup yasaklayamaz, hapse atamazsınız. Ülkenin düşünce ufkunu karartmayın…
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