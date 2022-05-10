Soner Yalçın: Hakemin eline o parayı kim, niçin verdi?

Türkiye başıbozuk ülke mi? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kale-top seçimi nasıl kripto para Bitcoin ile yapıldı? Hakemin eline o parayı kim, niçin verdi? Dingo’nun ahırı değil Türkiye… Osmanlı mali tarihini birazcık bilenler için bu, vahimdir. Demek doların 15 lira olması bile tam anlamıyla kavranabilmiş değil…
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