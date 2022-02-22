Sizlerin, anlayamadığınız dille/kavramlarla kafanızı karıştırıyorlar. Her daim yükün altına sizi sokuyorlar.

Rızanın imalatına kan­mayınız: Herkes biliyor “Geç­çek” ama ne “Gelçek” bil­mek- sorgulamak zorun­dasınız.

Mesela: Yaşanılan krizin tek sebebi, cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Salt “güçlen­dirilmiş parlamenter sistem” günümüz toplumsal sorunla­rına çare olamaz.

Altı partinin yan yana gelmesi toplumda umut yarattı kuşkusuz. Ancak yeterli değildir; mutabakat metni ne olacaktır?

“Geççek” diye AKP’nin 2002-2015 iktidar progra­mına/icraatına dönüşümü mü savunacaksınız?

Bu da… Sonu yine fela­ketle sonuçlanacak, yeni bir “yetmez ama evet” değil midir?

Soner Yalçın’ın yazısı