Sizlerin, anlayamadığınız dille/kavramlarla kafanızı karıştırıyorlar. Her daim yükün altına sizi sokuyorlar.
Rızanın imalatına kanmayınız: Herkes biliyor “Geççek” ama ne “Gelçek” bilmek- sorgulamak zorundasınız.
Mesela: Yaşanılan krizin tek sebebi, cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Salt “güçlendirilmiş parlamenter sistem” günümüz toplumsal sorunlarına çare olamaz.
Altı partinin yan yana gelmesi toplumda umut yarattı kuşkusuz. Ancak yeterli değildir; mutabakat metni ne olacaktır?
“Geççek” diye AKP’nin 2002-2015 iktidar programına/icraatına dönüşümü mü savunacaksınız?
Bu da… Sonu yine felaketle sonuçlanacak, yeni bir “yetmez ama evet” değil midir?