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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Bu gidişle gençler Türkiye’de ‘Cep Telefonu Sivil Dayanışması’ meydana getirecek!

Gençlere “çıkar cep telefonunu göster” diyen anlayış ile protestocu 68 Kuşağı gençlerine “kudurmuşlar” diyen kafa arasında fark yok. Tutucu siyasilerin, devrimci gençlere “kudurmuşlar” demesi üzerine, 22 Mart 1968’de Daniel Cohn-Bendit liderliğinde gençler Paris’te “Kudurmuşlar” isminde örgüt kurdu! (Ki bu enrages/öfkeliler, ilk kez 1792’de Paris ayaklanmasında ortaya çıktı.) Bu gidişle Türkiye’de “Cep Telefonu Sivil Dayanışması” meydana getirecek gençler! Son söz olarak “öğüt” vereyim: Gençler razı edilmek değil, ikna edilmek ister!

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