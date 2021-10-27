Soner Yalçın: AKP ‘renkli devrim’ için mi kurduruldu; Soros bu işlerin neresindeydi?

Ülkemizde 28 Şubat süreci yeteri kadar araştırılmadı; gürültüye boğuldu/ boğuluyor…

Ülkemizde yerli Milli Görüşü parçalayan ve küreselci AKP’nin kuruluşunu gerçekleştiren lobiler konusu yeteri kadar araştırılmadı; gürültüye boğuldu/boğuluyor…

Soros bu işlerin neresindeydi? Erdoğan’ı Soros ile o dönem sürekli yan yana getiren “irade” kimdi?

AKP, “renkli/ampul devrimi” yaptırmak için mi kurduruldu?

Hatırlayınız AKP’nin o sürecini: Mesela, “vesayet” kavramı popüler hale getirildi. Öyle ki; 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, iktidardaki siyasi partilerin değil, topyekûn rejimin başarısızlığı olarak değerlendirildi.Vs.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması bir Soros/ “renkli devrim” projesi değil miydi? AKP-FETÖ (ve Soros) ittifakı, Cumhuriyet kurumlarını bir bir tasfiye etmedi mi? Türk Ordusu’nun FETÖ inisiyatifine teslim edildiğini unuttuk mu?

Peki: Erdoğan, FETÖ ile-Soros ile dün işbirliği yaparken, bu dostlarına sonra niçin düşman oldu? Oyunu/ işbirliğini kim neden bozdu?

Soner Yalçın’ın yazısı