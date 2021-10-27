Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: AKP ‘renkli devrim’ için mi kurduruldu; Soros bu işlerin neresindeydi?

Ülkemizde 28 Şubat süreci yeteri kadar araştırılmadı; gürültüye boğuldu/ boğuluyor…

Ülkemizde yerli Milli Görüşü parçalayan ve küreselci AKP’nin kuruluşunu gerçekleştiren lobiler konusu yeteri kadar araştırılmadı; gürültüye boğuldu/boğuluyor…


Soros bu işlerin neresindeydi? Erdoğan’ı Soros ile o dönem sürekli yan yana getiren “irade” kimdi?

AKP, “renkli/ampul devrimi” yaptırmak için mi kurduruldu?

Hatırlayınız AKP’nin o sürecini: Mesela, “vesayet” kavramı popüler hale getirildi. Öyle ki; 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, iktidardaki siyasi partilerin değil, topyekûn rejimin başarısızlığı olarak değerlendirildi.Vs.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması bir Soros/ “renkli devrim” projesi değil miydi? AKP-FETÖ (ve Soros) ittifakı, Cumhuriyet kurumlarını bir bir tasfiye etmedi mi? Türk Ordusu’nun FETÖ inisiyatifine teslim edildiğini unuttuk mu?

Peki: Erdoğan, FETÖ ile-Soros ile dün işbirliği yaparken, bu dostlarına sonra niçin düşman oldu? Oyunu/ işbirliğini kim neden bozdu?

Soner Yalçın’ın yazısı

SON HABERLER

En kötüsü geride kaldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merkezinde olduğu karar alma süreçlerinin dolar kuru üstündeki etkisi aşikâr. Erdoğan’ın yatıştırılmasıyla ‘başka krizler yaşanmayacak mı’ sorusu akıllara geliyor.

AKP kafaya koydu: ‘Kadın üniversitesi’ yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce de gündeme getirdiği kadın üniversiteleri, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldı. CHP ise kadın üniversiteleri ile kadınların sosyal hayattan soyutlanmaya çalışıldığını savunuyor.

Benzine 24 saatte bir zam daha

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi. Benzine ayrıca dün de 44 kuruş zam gelmişti.

TİP de tezkereye ‘Hayır’ diyecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Suriye ve Irak’a yönelik harekâtlarda TSK’ye iki yıl daha yetki veren tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı.