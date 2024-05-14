Son yedi yılın en büyük Güneş patlaması kaydedildi

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son yedi yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv. (NASA)

Uzay Hava Tahmin Merkezinin X hesabından paylaşılan açıklamada mevcut Güneş patlama döngüsünün en büyük patlamasının dün yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17’nci Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bazı radyo vericilerinin ve benzeri teknik ekipmanların etkilenebileceği belirtildi.

Patlamanın ABD yerel saatiyle öğlen 13.00’te meydana geldiği ve Dünya’yı kayda değer ölçüde etkilemediği belirtildi.

X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1’den 9’a kadar ölçeklendiriliyor.