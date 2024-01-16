Son beş yılda ‘üniversite terk’ sayısı 2 milyona dayandı

Türkiye’de son beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi, eğitimini yarıda bıraktı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi kampüsü / AA

AKP döneminde üniversite sayısındaki hızlı artış öğrenci sayısına da yansıdı. Türkiye kişi başına düşen üniversiteli sayısında açık ara Avrupa’nın zirvesinde. 2022-2023 döneminde Türkiye’de üniversiteli sayısı 6 milyon 950 bin olarak kayda geçmişti. Üniversite sayısı da 208.

Ancak son yıllarda bir yandan da ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan üniversiteliler arasında eğitimini yarıda bırakanların sayısında da çarpıcı bir artış var.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu‘nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu’nda yer alan verilere göre 2018 ile 2022 yılları arasında 1 milyon 957 bin üniversiteli, okulu terk etti.

Bu sayı 2015’te 98 bindi. 2019’da 538 bine çıktı.

2015 ile 2022 arasında 2,3 milyon öğrenci üniversiteden ayrıldı. Bu sayının neredeyse 2 milyonu ise son beş yılın.

Bırakılan üniversiteler arasında binlerce gencin kazanmak için sınavlarda ter döktüğü önde gelen köklü üniversiteler de yer alıyor.

2015 ile 2022 yılları arasında 78 bin öğrenci ilk sırada Anadolu Üniversitesi’ni, 68 bin öğrenci İstanbul Üniversitesi’ni, 66 bin öğrenci de Gazi Üniversitesi’ni bıraktı.

Ankara Üniversitesi’nden 41 bin 439, Marmara Üniversitesi’nden 37 bin 967, Ege Üniversitesi’nden 29 bin 462 öğrenci kaydını sildi.

Birçok gencin hayallerini süsleyen Boğaziçi Üniversitesi’nden 8 bin 913, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 7 bin 659, Galatasaray Üniversitesi’nden de 1724 öğrenci ayrıldı.