Son 24 saat: 98 bin 715 vaka, 221 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 421 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Dün 111 bin 147 vaka, 248 can kaybıyla rekor kırılmıştı.

Verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: ”Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı.”