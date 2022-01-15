Son 24 saat: 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 384 bin 263 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; üç gün önce ise 77 bin 772’yle rekor kırmıştı.

Bugünkü vaka tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın” dedi.