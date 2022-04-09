Son 24 saat: 6 bin 986 vaka, 35 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 986 vaka, 35 can kaybı kaydedildi. Bir günde 186 bin 226 test yapıldı, 8 bin 825 kişi iyileşti.

Dün 7 bin 120 vaka, 31 can kaybı tespit edilmişti.

Aşı oranları

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.