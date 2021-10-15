Son 24 saat: 30 bin 694 vaka, 181 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 694 vaka, 181 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 363 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 513 kişi iyileşti.
Dün 30 bin 709 vaka, 203 can kaybı kaydedilmişti.
Yaramazlara biraz batar!
Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.
Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yerli aşı Turkovac’ın Çinli Sinovac aşısıyla aynı olduğunu belirterek, “Aşının isminden başka hiçbir şeyi Türk değil” dedi.
Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,21’e yükselerek yeni zirveyi gördü.
AKP’nin oy verme sisteminde değişikliği tartıştığı belirtildi. Oy pusulalarının zarflara konduğu uygulama artık kullanılmayacak. Elektronik oylama yöntemi de üzerinde çalışılan bir diğer yöntem.