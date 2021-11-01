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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 28 bin 678 vaka, 217 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 678 vaka, 217 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 356 bin 643 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 296 kişi iyileşti.


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Salda Gölü kuruyor!

 ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen ve Mars gezegeni yüzey özelliklerini gösteren nadir doğal güzelliklerden Salda Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.