Son 24 saat: 28 bin 678 vaka, 217 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 678 vaka, 217 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 356 bin 643 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 296 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Hükümetin emeklilikte yaşa takılanlara avantaj (EYT) ve sosyal desteklerin artırılması için çalışma başlattığı belirtildi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogaza zam beklendiğini bildirdi.
Yemek Sepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, görevini bıraktığını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören zincir market hisseleri Rekabet Kurulu’nun kestiği ‘fahiş fiyat’ cezasının ardından güne düşüşle başladı.
‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen ve Mars gezegeni yüzey özelliklerini gösteren nadir doğal güzelliklerden Salda Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.