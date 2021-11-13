Son 24 saat: 22 bin 583 vaka, 215 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 347 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
İyileşen hasta sayısıysa 25 bin 254 oldu. Tablosa en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı ise yüzde 79,90.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye, obezite sıklığı açısından Avrupa birincisi. Ortalama yüzde 32. Erkeklerin yüzde 20.5’i, kadınların ise yüzde 41’i obeziteli birey. Bir o kadar da fazla kilolu, yani obezite adayı birey var. Ekonomik koşullar, daha ucuz ama sağlıksız ve şişmanlatan gıdalara itiyor.
Geçen gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, burada yönetim sistem, ekonomi ve dış politikayla ilgili endişelerini aktardığını belirterek, Erdoağn’dan buna karşı aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun.”
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her iki ittifak da yüzde 40 seviyelerine oya sahip.
Saat 00:01 itibariyle dolar/TL 10,0033’ü gören kur 10,0252’ye çıktıktan sonra sabah saatlerinde yeniden 10’un altına çekildi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait Rakı çeşitlerine gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.