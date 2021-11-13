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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 22 bin 583 vaka, 215 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 347 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

İyileşen hasta sayısıysa 25 bin 254 oldu. Tablosa en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı ise yüzde 79,90.


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