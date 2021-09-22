Solana’daki platform Bitcoin değerini yüzde 90 düşürünce ortalık karıştı

ABD piyasasının en güvenilir kripto para veri platformlarından Pyth, bir hata sonucu Bitcoin’i mevcut piyasa değerinin yüzde 90 altında gösterdi. Bunun ne çapta bir soruna yol açtığı henüz kestirilemiyor.

Fotoğraf: Pixabay

Son dönemin en çok ilgi gören blokzinciri Solana’ya bağlı çalışan Pyth, hisse senetleri ve kripto paralar konusunda en güvenilir fiyat verisi sağlayıcılarından biri olarak görülüyordu. Platforma katkı sağlayanlar arasında Jump Trading, DRW ve FTX gibi piyasanın dev oyuncuları bulunuyor. Solana, geçen haftaki sunucu çökmesiyle kripto dünyasında gündeme oturmuştu.

Pyth, pazartesi günü bir süreliğine Bitcoin fiyatını 5 bin 402 dolara çekti, durumun fark edilmesinden sonra firmadan gelen tek açıklamaysa “Mühendislerimiz nedenlerini araştırmayı sürdürüyor ve detaylı bir rapor hazırlanıyor” denen bir tweet’ti.

Piyasanın en tecrübeli al-satçılarından veri sağlayan bir platform için bu çok ciddi bir hata olarak görüldü.

İşler dün itibariyle normale döndü ve platform Bitcoin fiyatını tekrar eski seviyelere taşıyarak 41 bin 888 dolara çıkardı.

Ancak bu Pyth’ta son dönemde görülen ikinci büyük sorundu. Bağlı olduğu Solana blokzincirinin geçen hafta 17 saat boyunca kapalı kalmasıyla Pyth da çalışmaz hale gelmişti.

Bitcoin’deki hatalı fiyat hareketi diğer platformlara yansımadı ama bunun piyasada ne çapta bir soruna yol açtığı halen tam bilinmiyor. Solana’ya bağlı çalışan bir diğer proje Bonfida’dan gelen açıklamaya göre, bazı modellere bağlı çalışan hesaplarda bir dizi satış işlemi görüldü. Bonfida’ya göre Pyth verileriyle çalışan algoritmalar işlerini ‘tasarlandığı şekilde’ yaptı. Ancak ciddi bir düşüş karşısında yatırımcıları koruma refleksiyle hareket eden sistem, bu denli hatalı veri sağlanacağını hesaba katmamıştı.