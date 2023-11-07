Sokak kedisini öldüren şahıs tutuklandı

İstanbul’da sokak kedisini tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen kişi tutuklandı.
Bayrampaşa ilçesinde bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis inceleme başlattı.
Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C. Mersin’de yakalandı.
Polis, Y.C.’nin işyerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.
Şüpheli ‘hayvan hırsızlığı‘, ‘hayvana kötü muamele‘ ve ‘hayvana işkence yaparak öldürme‘ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.