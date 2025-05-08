Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde dört kişi tutuklandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu öldüren eski eşi Rüstem Elibol ve cinayet anı yanında olan üç arkadaşı tutuklandı.

Fotoğraf: X/ @hasanozturkmen

Aksu, 5 Mayıs sabahı işe giderken Elibol tarafından kaçırılmak istenmiş, araca binmeyen Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında kafasına ateş edilerek katledilmişti.


Olayın ardından Aksu’nun daha önce iki kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Yakalanan katil zanlısı Elibol’un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’den İstanbul’a geldiği öğrenildi. İstanbul’da bir gece kalan zanlı ve arkadaşlarının olay yerine giderek keşif yaptıkları ortaya çıktı. Elibol, Aksu’nun nerede oturduğunu ve sabah kaçta işe gittiğini tespit etmek için keşif yaptıktan sonra arkadaşlarıyla Çanakkale’ye döndü.

Şüphelilerden Elibol resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Diğer şüpheliler Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B. (44) İstanbul’a gezme amaçlı geldiklerini ve Elibol’un eşini öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettiler.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen dört şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski eşini ve kızını cinayet görüntüsüyle tehdit etmişti: Adli kontrolle serbest

Eski eşini ve kızını cinayet görüntüsüyle tehdit etti: Sıradaki kendini hazırlasın

Bir adam sokak ortasında eski karısını öldürdü: Katil hariç üç kişi gözaltında

Nur Sürer kadın cinayetinin tanığı: Hayatları boyunca cezaevinde kalmalılar

SON HABERLER

CHP'li Adnan Beker'in şoförüne hapis istemi

23 Nisan’da ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürdüğü öne sürülen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İrfan Aşılıoğlu’na üç yıla kadar hapis cezası istendi.