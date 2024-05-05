Soğuk Savaş artığı ölü uydu bulundu

ABD, 1974’ten kalma deneysel bir uydu tespit etti.

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S73-7 Kızılötesi Kalibrasyon Balonu (IRCB), hava kuvvetlerinin Soğuk Savaş dönemindeki en büyük yörüngesel casus kamera sistemlerinden fırladıktan sonra kaybolmuştu. Balon, KH-9 Hexagon keşif uydusundan 1974’te Dünya’nın yaklaşık 800 kilometre üzerinde başarıyla ayrılmasına rağmen şişirilememişti. Arıza yerdeki ekipmanların uzaktan algılama sistemlerine erişimini engelleyince uydu uzay çöpü olarak yörüngede dolaşmaya başlamıştı.

Çok geçmeden gözlemciler IRCB’yi gözden kaybetti. 1999’da bulunan uydu kısa bir süre sonra yeniden kayboldu.

25 yıl sonra ABD Uzay Kuvvetleri’nin 18. Uzay Savunma Filosu cihazı yeniden tespit etti. Doğrulama Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nin astrofizikçisi Jonathan McDowell’ın X’teki paylaşımıyla geldi.

McDowell’ın verilerine göre kayıp uydu ilk fırlatıldığı uzaklıktan 14 kilometre alçalmış durumda. Dolayısıyla yerçekimine yenik düşüp atmosferde yanması için biraz daha zaman geçmesi gerekecek.

Gizmodo’nun haberine göre şu anda Dünya yörüngesinde çoğu kullanılmış roket iticileri olmak üzere 27 binden fazla nesne bulunuyor.

Yörüngedeki uzay çöpü sayısı artışının tehlikelere yol açabileceği düşünülüyor. Dünya yörüngesinde uçan 27 bin nesneyi takip etmesi bu haliyle bile zor.