Skandal dolandırıcılık davasında Denizbank yöneticisi tanık olarak dinlenildi

Ünlü futbolcuların da mağdurlarından olduğu ‘yüksek karlı gizli fon’ adıyla bilinen dolandırıcılık davasında Denizbank yöneticilerinden Sermin Tekin tanık sıfatıyla dinlenildi.

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle on milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

AA’nın haberine göre İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ikisi tutuklu yedi sanık, aralarında Buse Terim ile Terim Arıcan’ın da olduğu bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları dosyada ‘bankacılık zimmeti’ suçundan yargılama yapılması isteyerek görevsizlik kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu talebin reddetti.

Duruşmada söz alan müşteki Deniz Güzel, sanık Erzan’ın 2022’de kendisini arayarak bahsedilen fona dahil etmek istediğini, bunun üzerine 125 bin doları sanık Nazlı Can’a gönderdiğini söyledi.

Doktor olması nedeniyle Erzan’ın annesini birkaç kez muayene ettiğini anlatan Güzel “Erzan’a, başarılı bir bankacı olduğunu düşündüğüm için güvendim” dedi.

Tanık dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ve Seçil Erzan’ın sicil amiri olarak bilinen Sermin Tekin, şubeyle ilgili 7 Nisan 2023’te kendisine telefon edildiğini, müştekilerden İnci Çeviker’in Erzan’a ulaşmak istediği ancak ulaşamadığının söylendiğini anlattı.

Tekin, bu sırada art arda telefonlar almaya başladığını dile getirdi:

“İnci Hanım’ı beklerken bir telefon daha aldım. Futbolcuların da aralarında bulunduğu kişilerin Seçil Erzan’ı görmek ve paraları hakkında bilgi almak istedikleri yönünde bilgi aldım. O sırada odaya ağlayarak İnci Çeviker girdi. Bana, ’10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan vuruldum, beni dolandırdı’ dedi. Önce onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana, Seçil Erzan’ın yurt dışına kaçacağını ve buna engel olmamız gerektiğini söyledi. Ben de Seçil Erzan’a izinli olduğu için ulaşılamadığını söyledim. Sonra biz İnci Hanım’ı dinledik ve notlar aldık.”

Tanık Tekin, Erzan’ın kendisine zor zamanlar geçirdiğini, tehdit edildiğini, başkalarından para aldığını ama veremediğini söylediğini aktardı:

“‘Çalıp çırpmadım, kendim için bir şey yapmadım’ gibi cümleler kuruyordu. Yıllar önce bir hisse senedinden kaynaklanan bir açığının olduğunu söyledi. Sonra, ‘Beni çok tehdit ettiler, kapıma dayandılar, intihar etmek gibi bir amacım var’ dedi. Kendisine annesini ve sevenlerini hatırlattım. Ölümün çare olmadığını söyledim.”

Ara karar

Mahkeme heyeti, Ulusal Yargı Projesi’nin (UYAP) bakıma girmesi nedeniyle tanık Tekin’in beyanlarından sonra ara karar oluşturdu.

Sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.

İddianamede neler var?

İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede geçen bilgiler şöyle:

* Sanık Seçil Erzan bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdi.

* Müşteki Çeviker’e para karşılığında yazılı evrak verildi ancak daha sonra Çeviker Erzan’a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadı, durumu bankaya bildirdi, banka tarafından araştırma yapıldı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

* Sanık Erzan bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna etti. Gerçekteyse böyle bir fonun hiç olmadığı tespit edildi

* Erzan müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim etti ve dolandırıcılık kastıyla hareket etti.