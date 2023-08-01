Sızıntı: ‘Elder Scrolls 4: Oblivion’un ‘remake’i gelebilir

Virtuos Games’in eski bir çalışanının paylaştığı belirtilen bir Reddit gönderisinde, ‘The Elder Scrolls 4: Oblivion’ oyununun remake’inin geliştirildiği iddia edildi.

Eski çalışanın sızdırdığına göre, oyun 2024’ün sonunda veya 2025’in başında piyasaya sürülebilir. Ayrıca, oyunun yeniden yapımında günümüzün en güçlü grafik motorlarından Unreal Engine 5 de kullanılacak.

Daha sonra Reddit’ten silinen gönderide, Oblivion haricinde oyun firmasında birkaç projenin daha üzerinde çalışıldığı dile getiriliyor.

O oyunlar şöyle:

*Monster Hunter X Shadow of the Colossus

*Metal Gear Solid 3 Remake

*‘Project Ominous’ kod adına sahip hikayeli bir oyun

*Açık dünya rol yapma oyunu New World için bir genişleme paketi

The Elder Scrolls 4: Oblivion 2006’da piyasaya sürülmüştü. Araştırmalara göre dünya çapında yaklaşık 9,5 milyon kopya sattı.