Sızıntı: ‘Elder Scrolls 4: Oblivion’un ‘remake’i gelebilir

Virtuos Games’in eski bir çalışanının paylaştığı belirtilen bir Reddit gönderisinde, ‘The Elder Scrolls 4: Oblivion’ oyununun remake’inin geliştirildiği iddia edildi.
Eski çalışanın sızdırdığına göre, oyun 2024’ün sonunda veya 2025’in başında piyasaya sürülebilir. Ayrıca, oyunun yeniden yapımında günümüzün en güçlü grafik motorlarından Unreal Engine 5 de kullanılacak.
Daha sonra Reddit’ten silinen gönderide, Oblivion haricinde oyun firmasında birkaç projenin daha üzerinde çalışıldığı dile getiriliyor.
O oyunlar şöyle:
*Monster Hunter X Shadow of the Colossus
*Metal Gear Solid 3 Remake
*‘Project Ominous’ kod adına sahip hikayeli bir oyun
*Açık dünya rol yapma oyunu New World için bir genişleme paketi
The Elder Scrolls 4: Oblivion 2006’da piyasaya sürülmüştü. Araştırmalara göre dünya çapında yaklaşık 9,5 milyon kopya sattı.