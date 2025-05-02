Siyasetçilere ait kaset iddialarıyla ilgili haberler erişime engellendi

Üst düzey bürokratlarla siyasetçilere ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı kasetlere ilişkin haberler erişime engellendi.

Görsel: İFÖD

2022’de Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal dün Hollanda’da öldürülmüştü.

Falyalı cinayetinin şüphelilerden biri olarak Aralık 2023’te Hollanda’da cezaevine giren Önal, Hollanda medyasındaki haberlere göre kısa süre önce serbest kalmıştı.

Önal, cezaevindeyken Hollanda medyasına verdiği bir röportajda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki bazı hükümet yetkililerinin kumarhane patronu Falyalı’dan rüşvet aldığını öne sürmüş, buna ilişkin görüntü ve belgelere sahip olduğunu anlatmıştı.

Sonrasında bu iddiaları Kuzey Kıbrıs’taki gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalarda da tekrarlamıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), söz konusu iddialara dair haberlerin ‘güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ engellendiğini bildirdi.