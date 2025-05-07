Sivas'ta iki kardeş elleri arkadan bağlanmış şekilde ölü bulundu: Bir şüpheli aranıyor

Sivas’ta boğazı kesilen iki kardeş elleri arkadan bağlanmış şekilde evlerinde ölü bulundu.

Fotoğraflar: AA

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanın 12’nci katındaki dairelerine gelen anne A.Ş, çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş’yi (16) kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren bir şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polis, cinayetin şüphelisi kişinin yakalanması için çalışma başlattı.