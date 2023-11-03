Sivas’ta bir kadını sokakta dövüp saçından sürükleyen erkek tutuklandı

Sivas’ta bir kadını sokakta dövüp saçından sürükleyerek kaçırmaya çalışan bıçaklı erkek tutuklandı.
Altuntabak Mahallesi’nde C.K., ‘bir süre önce ayrıldığı’ öne sürülen Ç.K. adlı erkek tarafından sokakta dövülüp saçından sürüklendi.
Ç.K. sürüklediği C.K.’yi otomobiline bindirmeye çalıştı. Bu sırada bir kişinin binadan fırlattığı kavanoz, Ç.K.’nin sırtına isabet etti.
Kadının yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar sokağa indi, elinde bıçak bulunan Ç.K. aracına binerek uzaklaştı.
İhbar üzerine bıçaklı saldırgan, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından polislerce adliyeye götürüldü.
Savcının sorguladığı Ç.K., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı