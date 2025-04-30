Sivas'ta 8 metre derinliğinde bir obruk oluştu

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy’de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan bir obruk oluştu.

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Köyde Hüsamettin Büyükpınar’a ait yulaf ekili tarlada obruk oluştuğunu gören köy muhtarı Necati Gökkaya, durumu ilgili birimlere iletti.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Durumu ilgili kurumlara haber verdiğini belirten Gökkaya şöyle konuştu:

“8 metre derinliğinde, 7 metre çapında bir obruk. 20 yıl önce de aynı bölgede ufak bir çöküntü meydana gelmişti. 20 yıl sonra daha derin halde tekrar oluştu. Yetkililer altta kireç taşı olduğunu ve bu nedenle çöküntünün meydana gelmiş olabileceğini söylediler.”