Site yönetimi otoparkı galericilere kiralamış

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir sitede yöneticilerin site otoparkını, sakinlerinin haberi olmadan oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı.

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Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, site sakinleri yakın zamanda otoparkta birçok sıfır kilometre araçla karşılaşmaya başladığında duruma anlam veremedi.

Yönetimden mantıklı bir cevap alamayan site sakinleri konuyu mahkemeye taşıdı.

‘Fortis‘ isimli sitenin sakinlerinden Ayhan Koç süreci şöyle anlattı: “Yakın zamanda otoparkımızda birçok sıfır kilometre araç ile karşılaştık. Bunu yönetime sorduğumuzda mantıklı bir cevap alamadık. Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasp edildi. Sonradan öğrendik ki, bayilerden yüzlerce araç alan ikinci el galericiler, bu araçları koyacakları yer bulamadıklarından bizim site yönetimi ile anlaşmışlar. Araç başı belli bir ücret alarak anlaşma imzalanmış. Kendi otoparkımıza giremez olduk. Durumu mahkemeye taşıdık ama şiddete maruz kaldık.”

‘İllegal gruplar yönetimlere çöküyor’

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı site yönetimlerinin eğitimsiz ve bazı illegal grupların elinde olduğunu ve her gün yüzlerce şikâyet aldıklarını ifade etti.

Sandalcı’nın değerlendirmeleri şöyle: “Bize gelen şikayetlerin tamamını Bakanlığa iletiyoruz. Bilgisiz ve eğitimsiz olarak yöneticilik yapılıyor. Bazı illegal gruplar, kendileri için gelir kapısı olarak gördükleri site yönetimlerine âdeta çöküyorlar. Yakın zamanda İstanbul Esenyurt’ta yer alan bazı siteler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Cezai işlemler uygulandı. 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı’mız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede ‘mafyatik’ hâle dönüşen site yönetimlerinin de mercek altına alınacağı gündeme geldi. Hatta ilerleyen günlerde bu çarpıklık Türkiye genelinde operasyonlara konu olabilir.”