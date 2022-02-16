Şişli’de işyerindeki tacize gözaltı

İstanbul’un Şişli’de bir işyerinde kadını taciz etmekle suçlanan kişi gözaltına alındı.

Bir mağazada çalışan K.N.S. isimli kadın, işyerinde bir kişinin kendisine bakarak mastürbasyon yaptığı anları Twitter hesabından paylaşmıştı.

AA’nın haberine göre olayın 13 Şubat’ta Fulya Mahallesi’ndeki Büyükdere Caddesi’nde bulunan mağazada meydana geldiği belirlendi.

Polis çevredeki 74 işyeri ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyerek, şüpheli E.Ç.’yi Kağıthane ilçesindeki Harmentepe Mahallesi’nde bulunan ikamete girdiği esnada yakaladı.