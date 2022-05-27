Şişli’de bir evde üç kişi ölü bulundu

Şişli’de bir apartman dairesinde biri kadın üç kişinin cesedi bulundu.

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İstanbul Şişli’de Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi’ndeki üç katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde üç kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Y.S.B. (34), B.V. (27) ve Ö.A’nın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.

İHA’nın haberine göre Y.S.B. isimli saldırgan, önce eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.V. adlı kadını silahla vurdu. Y.S.B ardından B.V. ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Ö.A.’yı vurup intihar etti.

Polis ekipleri olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Savcıyla olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki incelemeleri sürüyor.