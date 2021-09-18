Şişli Belediyesi’nin Feriköy Organik Pazarı’nda ilk kez düzenlediği Şişli Plak Festivali başladı.
Yerli ve yabancı albümlerin meraklılarıyla plak stantlarında buluştuğu, pazarın otopark alanında yapılan festivalde söyleşi, mezat, imza etkinliği, konserler, sergi ve atölyeler de bulunuyor.
İki boyunca çeşitli etkinliklerle müzikseverleri bir araya getirecek festivalde, rock gruplarının konser posterleri de yer alıyor.
AA’nın aktardığına göre rock konserlerinin afiş ve posterlerinin sergilendiği, çeşitli sanat çalışmalarına da ev sahipliği yapan festivale özel 500 koleksiyon plağı basılacak.