Şişecam rekor tahvil ihracına imza attı

Şişecam, Türkiye dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkardı. Şirketin eurobonduna uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.

Fotoğraf: Şişecam

Nisanda 1,1 milyar dolarlık eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekorunu yeniledi.

Mayıs başında ihraç edilen ve piyasada işlem göre mevcut eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen ilgi, global finansal piyasaların Şişecam’a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.

Tahvil ihracını İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yapıldı. Toplamda beş yıl vadeli 675 milyon dolarlık, sekiz yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihrac edildi.

Yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si Hong Kong olmak üzere Asya ve Ortadoğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.