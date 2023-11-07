Sırrı Süreyya Önder’in yargılanması durduruldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında açılan davanın durdurulmasına karar verildi.
Önder hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre duruşmada Önder’in avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu
Bir önceki celsede, Önder’in milletvekili seçilmesi nedeniyle yasama dokunulmazlığı kazandığı ve yargılamasının durdurulması talep edilmişti. Mahkemenin İl Seçim Kurulu’ndan ve Meclis’ten istediği vekillik belgeleri mahkemeye ulaştı.
Av. Çelebi, mahkemenin istediği belgelerin geldiğini hatırlatarak, yargılamanın durdurulması talebini yeniledi.
Mahkeme de bunun üzerine Önder’in yargılanmasının durdurulmasına karar verdi.