Sırrı Süreyya Önder’in yargılanması durduruldu

Arkadaşlık, özellikle de geçmişten gelen bir bağa dayanıyorsa üzerine pek düşünmediğimiz bir ilişki türüdür. Artık birbirimizi gerçekten önemseyip önemsemediğimizi, birlikte olduğumuzda bundan gerçekten keyif alıp almadığımızı sorgulamadan, ilişkiye otomatik pilotta devam ederiz.