Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Özgür Özel'e saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Umut Taştan

18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.


Özel de Önder için AKM’de düzenlenen törene katıldı. Sonlanan törenden ayrılan Özel’e bir şüpheli tokat atarak saldırdı.

Gazeteci Umut Taştan’ın görgü tanıklarından aktardığına göreyse şüpheli “Biz Osmanlı torunlarıyız” diyerek Özel’e yumruk attı.

Kızından Önder’e veda: Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Özel: Taksim, bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalı

SON HABERLER

DEM Parti Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: Açık bir provokasyon

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı: “Bu çirkin saldırı sadece sayın Özel’e değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.”

Kızından Önder'e veda: Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Kızı Ceren Önder, “Barışı görmek istiyordun… Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorlarındaki hüzünlü umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben” dedi.