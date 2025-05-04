Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Özgür Özel'e saldırı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Kızı Ceren Önder, “Barışı görmek istiyordun… Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorlarındaki hüzünlü umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben” dedi.