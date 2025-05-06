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Sırrı Süreyya Önder'e atfen: Demirtaş ve Aydınlar'dan yeni şarkı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu sanatçı Pınar Aydınlar’ın yeni şarkısı ‘Şah Turna’, YouTube’dan yayınlandı.

Şarkı geçen cumartesi hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e atfedildi.


Fotoğraf: YouTube / Ekran görüntüsü

Söz ve müziği Demirtaş’a ait olan şarkının klibi, Demirtaş’ın 10 saniyelik seslendirmesiyle başlıyor. Şarkının devamınıysa Aydınlar seslendiriyor.

Önder, Demirtaş ve Aydınlar’ın fotoğrafıyla biten klibin yönetmenliğini Sezgin Kartal, müzik yönetmenliğiniyse Kutsal Evcimen yaptı.

Aydınlar, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) dönük soruşturmada gözaltına alınmış, 22 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Şarkının sözleri söyle:

Boğulma bu dertlerde
Akdağlardan sor bizi
Şah turnayız göklerde
Konarız dizi dizi

Meydana gel meydana
Meydanlar dardır sana
Tut elimden sımsıkı
Gidelim Serhildan’a

Gever, Çelê, Şemzînan
Bekler bizi Berçelan
Yağmur olur yağarız
Hem nimetiz hem tufan

Meydana gel meydana
Meydanlar dardır sana
Tut elimden sımsıkı
Gidelim Serhildan’a

Zindanlarda sevdam var
Dağlarda kelebekler
Beni mor kefene sar
Tanısınlar melekler

Meydana gel meydana
Meydanlar dardır sana
Tut elimden sımsıkı
Gidelim Serhildan’a

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