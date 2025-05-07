Sırrı Süreyya Önder için taziye: Bahçeli üç ay sonra Meclis'te

DEM Parti, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden İstanbul milletvekili ve TBMM Başkan Vekil Sırrı Süreyya Önder için Meclis’te taziyeleri kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de üç ay sonra ilk kez Meclis’e geldi ve taziyeye katıldı.

Bahçeli, Önder’in fotoğrafına dokundu. Fotoğraf: Hilal Köylü / X (Ekran görüntüsü)

Serbestiyet‘in haberine göre Bahçeli salonun girişinde yer alan Önder’in fotoğrafına bir süre dokundu.

MHP lideri ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın bulunduğu masaya geçip bir süre sohbet etti.

Fotoğraf: AA

Önder için ayrıca 14:00’te genel kurulda anma düzenlenecek.

Sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçiren Bahçeli, en son 28 Ocak’ta partisinin Meclis’teki grup toplantısına katılmıştı.

6 Şubat’ta ameliyat edilen Bahçeli, 66 gün sonra (4 Nisan’da) ilk kez MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinde kameralar karşısına çıkmış, dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.



