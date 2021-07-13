Şirketlere ‘gerçek faydalanıcı bilgisi verme’ yükümlülüğü

Şirketlerin, ‘teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri’ ifade eden ‘gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi’ verme yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlayacak.

Bildirim yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecek. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak.

Yükümlülük, kurumlar vergisi mükellefleri ile kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak ve en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya yerleşik yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerini kapsıyor.

Tüzel ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu uygulamasına ilişkin esasların belirlenmesine yönelik vergi usul kanunu genel tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğe göre uygulama kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan kuruluşlar da yer alıyor. Kapsam dahilindeki kuruluşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından yapılan işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini başkanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar.