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Yaramazlara biraz batar!

Şirketler Nebati’nin ‘kur korumalı’ beklentisini kısmen yerine getirmiş

Yaklaşık bir aydır 13,5 etrafında sınırlı hareketler sergileyen dolar/TL yönünü 13,3’e doğru çevirirken, bunda şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) sistemine geçişi etkili olabilir.

Dün akşam 13,29’a kadar gerileyen dolar/TL bugün saat 10:33’te sabah 13,39’dan işlem gördü.


Döviz piyasasında hacimler azaldığı ve küçük hacimli alış-satış işlemleri dolar/TL’de dalgalanmaya yol açabildiği için şirketlerin KKM sistemini ne ölçüde kullanacağı ve döviz arzının ne ölçüde artacağı piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor.

Reuters haber ajansının bankacıların hesaplamalarından aktardığına göre şu ana kadar 5 milyar dolar tutarındaki mevduat KKM ile TL’ye döndü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu tutarın 10 milyar doları geçmesini beklediğini ifade etmişti.

Reuters’a konuşan bir bankacı, KKM kullanımının yakından izlendiğini ifade ederek, “Şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine geçişini özendirecek kanunun ardından şimdi de KKM’nin şirketler için çekiciliğini azaltacak bir değişiklik olduğunu görüyoruz” dedi.

KKM sistemine yapılan ayarlamalar bugün de devam etti. Dövizden KKM’ye dönen şirketlere sağlanan vergi istisnalarının ardından bugün yapılan tebliğ değişikliğiyle KKM’ye uygulanacak azami faizi belirleme yetkisi Merkez Bankası’na verildi.

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