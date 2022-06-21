Şirketler, ara zam için harekete geçti

Çalışanlar hükümetin asgari ücretle ilgili yeni kararını beklerken, bundan bağımsız olarak pek çok firma çalışanlarına zam yapmak için harekete geçti. Kimi firmalar ücretleri seyyanen 1000-1500 TL arasında artırdığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Enflasyondaki yüksek oranlı artışın sürmesi, çalışan kesimin alım gücünü önemli miktarda düşmesine neden oldu. Çalışanların gözü bir yandan hükümetin açıklayacağı asgari ücretle ilgili yeni karara çevrilirken, bundan bağımsız olarak iş dünyasından ücretlere artış beklentisi de arttı. Çok sayıda firma çalışanlarına zam yapmak için hareket geçti.

Dünya’nın haberine göre açıklanan zam oranları yüzde 15 ile 30 arasında değişiyor. Kimi firmalar da ücretleri seyyanen 1000-1500 TL arasında artıırdığını açıkladı.

Bazı firmalarsa temmuz başında ücret artırmaya hazır olduğunu, olası asgari ücret kararını beklediklerini belirtiyor. Ücret artışlarının yanı sıra, bazı firmalar, yol, yemek ve bayram ikramiyeleri gibi yan ödemelerde de iyileştirmeler yaptıklarını bildirdi. Şirketler, asgari ücret artışı çerçevesindeki zamların vergiden muaf kısmın dışına çıkacağı ve artan miktarın vergilendirmeye tabi olacağına da işaret ederek, bu çerçevedeki artışların vergiden muaf tutulmasını istiyor.