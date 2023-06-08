Sırbistan erken seçime gidiyor: Tarih belli değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede erken genel seçimin yapılmasının netleştiğini belirtti. Tarih henüz belli değil.

Vucic ve Brnabic. Fotoğraf: AA

Vucic ve Başbakan Ana Brnabic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Aleksandar Vucic, ülkede son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası düzenlenen protestolara değinerek “Biz birilerini müzakerelere beklemeye devam edeceğiz, ama onların başka şeyler beklediği ortada. Kimse sokaktan ya da şiddet yoluyla iktidara gelmeyecek. O zamanlar geçmişte kaldı” diye konuştu.

Ülkede erken genel seçimin netleştiğini ifade eden Vucic, “Şimdi tek soru, seçimlerin ne zaman yapılacağı” ifadesini kullandı.

‘İstifa etmeye hazırım’

Başbakan Brnabic de ‘ülkede son zamanlarda yaşanan krizin çözümünün yıl sonuna kadar erken seçimlerin düzenlenmesinde’ olduğuna dikkati çekerek, istifa etmeye hazır olduğunu ve seçimlerle ilgili kararı Cumhurbaşkanı Vucic’in vereceğini dile getirdi.

Brnabic, ülkede bir süre önce meydana gelen silahlı saldırıların tüm ülkeyi ‘şok ettiğini’ vurgulayarak şunları dedi: “Bence bu ülke ve bizler, bu tür trajedilerden sonra asla eskisi gibi olmayacağız. Kurbanların ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak, uzun vadede daha güvenli bir toplum oluşturmak ve her zaman yaptığımız gibi, ülkemizi daha güvenli hale getirmek için Cumhurbaşkanı Vucic ile bir an önce bir takım önlemler almaya çalıştık.”

Sırbistan’daki silahlı saldırılar

Belgrad’daki Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs’ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu dokuzu çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, beşi çocuk, biri öğretmen altı kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac’ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak sekiz kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan’da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10, 12, 19 ve 27 Mayıs’ta gösteriler düzenlenmişti.