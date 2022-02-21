‘Sınıf annesi’, çocukları hediyelerle kandırıp istismar etmiş

ABD’nin Tennessee eyaletinde McMinn lisesinde sınıf annesi 38 yaşındaki Melissa Blair’ın, reşit olmayan en az dokuz erkek öğrenciyi hediyelerle kandırıp istismar ettiği ortaya çıktı.
Hakkında dava açılan Blair, ‘tecavüz’ ve ‘insan kaçakçılığı’ dahil 18 suçlamayla karşı karşıya.
Yetkililer sadece 2020 baharından 2021’in sonlarına iz sürülebildiğini belirtip mağdurların sayısının artabileceğini belirtti.
Oğluyla aynı okula giden çocukları taciz edip cinsel ilişkiye giren Blair’in öğrencileri kandırmak için verdiği hediyeler arasında elektronik sigara da varmış.
Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Joe Guy, durumun 9 Aralık 2021’de Tennessee Çocuk Hizmetleri Departmanı’na gelen bir mektupla ortaya çıktığını açıkladı.
Polis yetkilisine göre Blair, yaşları 14 ile 17 arasında değişen kurbanlara sosyal medya aracılığıyla ulaşmış.
100 bin dolarlık kefalet ücretini ödeyen Blair’in mahkemesi 28 Şubat’ta görülecek.