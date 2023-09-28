Sinemaseverler için kaçırılmayacak program: Filmekimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Filmekimi dopdolu programıyla 13-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 20-22 Ekim tarihlerinde İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Poor Things – Öğretmenler Odası – Hayat

Cannes’dan Venedik’e Locarno’dan Toronto’ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak festival biletleri, 4 Ekim 10:30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 7 Ekim 10:30’da genel satışa açılacak.

Sofia Coppola’nın Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan ‘Priscilla’ filmiyle açılacak festival Altın Aslan’ı kazanan Yorgos Lanthimos’un ‘Poor Things’ filmiyle kapanacak.

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May December

Usta yönetmenlerin merakla beklenen filmleri

Dünya prömiyerini yaptığı 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ‘Anatomy of a Fall’, usta yönetmen Aki Kaurismäki’nin Cannes’da jüri ödülüne layık görülen hüzünlü romantik komedisi ‘Sararmış Yapraklar’, Jonathan Glazer’ın 10 yılın ardından sinemaya döndüğü ve Cannes’da Büyük Ödül’ü alan ‘The Zone of Interest’, ünlü yönetmen Todd Haynes’in Julianne Moore ve Natalie Portman gibi yıldız isimlerin başrolde oynattığı yeni filmi ‘May December’, Almanya’nın bu yılki Oscar adayı İlker Çatak imzalı ‘Öğretmenler Odası’, Ken Loach’un son filmi olacağını söylediği ‘Umudunu Kaybetme’ ve Hayao Miyazaki’nin 10 yıl aradan sonra çektiği ‘Çocuk ve Balıkçıl’ gibi öne çıkan yapımlar Filmekimi’nde izleyiciyle buluşacak.

Strange Way of Life

Filmekimi’nde Pedro Almodóvar’ın kısa western filmi ‘Strange Way of Life’ da gösterilecek.

‘Hayat’ İstanbul prömiyerini yapacak

Zeki Demirkubuz’un yeni filmi ‘Hayat’ın İstanbul prömiyeri, Filmekimi’nde yapılacak.

Hayat

İstanbul Film Festivali’nde ‘Köprüdekiler’ ile Altın Lale kazanan Aslı Özge’nin yeni filmi ‘Kara Kutu’ da Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapıyor.

Her iki filmin gösterimi ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Görme engelli izleyicilere sesli betimlemeli filmler

Görme engelli festival izleyicileri bu yıl Filmekimi’nde yer alan yedi filmin sesli betimlemesine Turkcell’in ‘Hayal Ortağım’ uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin ücretsiz ulaşabilecek. Filmleri internet erişimi yeterli olan sinema salonlarında sesli betimlemeli izleyebilmek için, izlemek istediğiniz filme ait betimlemeyi sinema salonuna girmeden uygulama üzerinden cihazınıza indirmeniz ve film başladığında betimlemeyi oynatmanız yeterli olacak. Uygulama, birkaç saniye içinde filmle senkron olacak ve diyalogların olmadığı sahnelerdeki tüm görsel detaylar, Türkçe altyazı seslendirmesi kulaklık aracılığıyla ulaştırılacak.

Öğretmenler Odası

Öğrenciler için yine 10 lira

Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli’de City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi’nde izlenebilecek filmlerin hafta içi gündüz seansları 110 lira, hafta içi akşam ve hafta sonu seansları 145 liradan satışa sunulacak. 21:30 seansları harici seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 lira.

İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier’de izlenebilecek filmlerin hafta içi gündüz seansları 65 lira, hafta içi akşam ve hafta sonu seansları 85 liradan satışa sunulacak.

Filmekimi’nde yer alan filmlerin tam listesi şöyle: