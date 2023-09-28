Sinemaseverler için kaçırılmayacak program: Filmekimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Filmekimi dopdolu programıyla 13-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 20-22 Ekim tarihlerinde İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor.
Cannes’dan Venedik’e Locarno’dan Toronto’ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak festival biletleri, 4 Ekim 10:30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 7 Ekim 10:30’da genel satışa açılacak.
Sofia Coppola’nın Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan ‘Priscilla’ filmiyle açılacak festival Altın Aslan’ı kazanan Yorgos Lanthimos’un ‘Poor Things’ filmiyle kapanacak.
Usta yönetmenlerin merakla beklenen filmleri
Dünya prömiyerini yaptığı 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ‘Anatomy of a Fall’, usta yönetmen Aki Kaurismäki’nin Cannes’da jüri ödülüne layık görülen hüzünlü romantik komedisi ‘Sararmış Yapraklar’, Jonathan Glazer’ın 10 yılın ardından sinemaya döndüğü ve Cannes’da Büyük Ödül’ü alan ‘The Zone of Interest’, ünlü yönetmen Todd Haynes’in Julianne Moore ve Natalie Portman gibi yıldız isimlerin başrolde oynattığı yeni filmi ‘May December’, Almanya’nın bu yılki Oscar adayı İlker Çatak imzalı ‘Öğretmenler Odası’, Ken Loach’un son filmi olacağını söylediği ‘Umudunu Kaybetme’ ve Hayao Miyazaki’nin 10 yıl aradan sonra çektiği ‘Çocuk ve Balıkçıl’ gibi öne çıkan yapımlar Filmekimi’nde izleyiciyle buluşacak.
Filmekimi’nde Pedro Almodóvar’ın kısa western filmi ‘Strange Way of Life’ da gösterilecek.
‘Hayat’ İstanbul prömiyerini yapacak
Zeki Demirkubuz’un yeni filmi ‘Hayat’ın İstanbul prömiyeri, Filmekimi’nde yapılacak.
İstanbul Film Festivali’nde ‘Köprüdekiler’ ile Altın Lale kazanan Aslı Özge’nin yeni filmi ‘Kara Kutu’ da Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapıyor.
Her iki filmin gösterimi ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek.
Görme engelli izleyicilere sesli betimlemeli filmler
Görme engelli festival izleyicileri bu yıl Filmekimi’nde yer alan yedi filmin sesli betimlemesine Turkcell’in ‘Hayal Ortağım’ uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin ücretsiz ulaşabilecek. Filmleri internet erişimi yeterli olan sinema salonlarında sesli betimlemeli izleyebilmek için, izlemek istediğiniz filme ait betimlemeyi sinema salonuna girmeden uygulama üzerinden cihazınıza indirmeniz ve film başladığında betimlemeyi oynatmanız yeterli olacak. Uygulama, birkaç saniye içinde filmle senkron olacak ve diyalogların olmadığı sahnelerdeki tüm görsel detaylar, Türkçe altyazı seslendirmesi kulaklık aracılığıyla ulaştırılacak.
Öğrenciler için yine 10 lira
Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli’de City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi’nde izlenebilecek filmlerin hafta içi gündüz seansları 110 lira, hafta içi akşam ve hafta sonu seansları 145 liradan satışa sunulacak. 21:30 seansları harici seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 lira.
İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier’de izlenebilecek filmlerin hafta içi gündüz seansları 65 lira, hafta içi akşam ve hafta sonu seansları 85 liradan satışa sunulacak.
Filmekimi’nde yer alan filmlerin tam listesi şöyle:
- Extraña Forma de Vida / Strange Way of Life / Pedro Almodóvar
- Kar Kardeşliği / La sociedad de la nieve / Society of the Snow / J.A. Bayona
- Rapito / Kidnapped / Marco Bellocchio
- Dört Kız Kardeş / Les Filles d’Olfa / Four Daughters / Kaouther Ben Hania
- Yaratık / La Bête / Bertrand Bonello
- Rüya Senaryo / Dream Scenario / Kristoffer Borgli
- Geçen Yaz / L’Été Dernier / Last Summer / Catherine Breillat
- Hayvan Krallığı / Le Règne Animal / The Animal Kingdom / Thomas Cailley
- Vincent Ölmeli / Vincent doit mourir / Vincent must die / Stéphane Castang
- Aşkın Tabiatı / Simple comme Sylvain / The Nature of Love / Monia Chokri
- Priscilla / Sofia Coppola
- Eve Dönüş / Le Retour / Homecoming / Catherine Corsini
- Öğretmenler Odası / Das Lehrerzimmer / The Teachers’ Lounge / İlker Çatak
- Hayat / Zeki Demirkubuz
- Narsistle Aşk / L’amour et les Fôrets / Just the two of us / Valérie Donzelli
- Daaaaaali! / Quentin Dupieux
- Gecede Kaybolanlar / Perdidos en la Noche / Lost in the Night / Amat Escalante
- Sömürgeciler / Los Colonos / The Settlers / Felipe Galvez
- Kaptan Benim! / Io Capitano / The Captain / Matteo Garrone
- The Zone of Interest / Jonathan Glazer
- Çözümler Kitabı / Le Livre des Solutions / The Book of Solutions / Michel Gondry
- All of Us Strangers / Andrew Haigh
- Kötülük Diye Bir Şey Yok / Aku wa sonzai shinai / Evil Does Not Exist / Ryûsuke Hamaguchi
- Bir Skandalın Peşinde / May December / Todd Haynes
- Şeflerin Aşkı / La Passion de Dodin Bouffant / The Taste of Things / Tran Anh Hung
- Fremont / Babak Jalali
- Sararmış Yapraklar / Kuolleet Lehdet / Fallen Leaves / Aki Kaurismaki
- Hayat Dersleri / Blaga’s Lessons / Stephan Komandarev
- Canavar / Kaibutsu / Monster / Hirokazu Kore-eda
- Bazen Ölmeyi Düşünüyorum / Sometimes I Think About Dying / Rachel Lambert
- Poor Things / Yorgos Lanthimos
- Umudunu Kaybetme / The Old Oak / Ken Loach / İngiltere, Fransa, Belçika / 113’ / Filmartı
- İstenmeyenler / Les Indésirables / Ladj Ly
- Jeanne du Barry / Maïwenn
- Nasıl Seks Yapacağız / How to Have Sex / Molly Manning Walker
- Çocuk ve Balıkçıl / Kimitachi wa dô ikiru ka / The Boy and the Heron / Hayao Miyazaki
- Kabahatliler / Los Delincuentes / The Delinquents / Rodrigo Moreno
- Güzel Günler / Il Sol dell’Avvenire / A Brighter Tomorrow / Nanni Moretti
- Zor Bir Yıl / Une Année Difficile / A Difficult Year / Olivier Nakache, Éric Toledano
- Joan Baez: I Am A Noise / Miri Navasky, Maeve O’Boyle, Karen O’Connor
- Kara Kutu / Black Box / Aslı Özge
- Altın Kozanın İçinde / Bên trong vỏ kén vàng / Inside the Yellow Cocoon Shell / Thien An
- Pham
- İnşallah Erkek Olur / Inshallah walad / Inshallah a Boy / Amjad Al Rasheed
- Sorgu / Reality / Tina Satter
- Bir Düşüşün Anatomisi / Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall / Justine Triet
- Mükemmel Günler / Perfect Days / Wim Wenders
- Uyku / Jam / Sleep / Jason Yu