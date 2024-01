Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı

Kimsenin ‘kazanmak istemediği’, en kötü film ve performanslara verilen Altın Ahududu Ödülleri’nin (Razzies) aday listesi açıklandı.

44’üncü kez dağıtılacak ödüllerde en kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanısıra en kötü oyuncu ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.

Akademi Ödülleri’nin ‘çirkin kuzeni‘ olarak gösterilen ve Oscar’dan bir gün önce dağıtılan ödüllere geçen yıl sekiz adaylıkla, Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun kurgusal hayat hikayesini anlatan ‘Blonde’ filmi damga vurmuştu.

Öte yandan ‘Firestarter’ filmindeki performansıyla 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong’u ‘En Kötü Kadın Oyuncu’ dalında aday gösterilmesi tepki çekmiş ve ödül komitesi özür dileyerek artık 18 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu veya film yapımcısının değerlendirilmeye alınmayacağını bildirmişti.

Cehennem Melekleri 4

Bu yıl yedi adaylıkla listenin zirvesine, aksiyon dolu ama eleştirmenlerce yetersiz kalan ‘Cehennem Melekleri’ (Expend4bles) serisinin dördüncü filmi oturdu. İkinci sırayı ise beş adaylıkla klasik korku serisinin yeniden canlandırılmış versiyonu ‘The Exorcist: Believer’ ile herkesin favori bal seven ayısının kana bulanmış versiyonu ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ paylaştı. İki büyük bütçeli süper kahraman filmi DC’nin ‘Shazam! Tanrıların Öfkesi’ ve Marvel’ın ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ filmleri de dört adaylık elde etti.

Listenin tamamı şu şekilde:

Winnie the Pooh: Blood and Honey

En kötü film

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

En kötü yönetmen

Rhys Frake-Waterfield (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

David Gordon Green (The Exorcist: Believer)

Peyton Reed (Ant Man & the Wasp: Quantumania)

Scott Waugh (Expend4bles)

Ben Wheatley (Meg 2: The Trench)

Fotoğraf: Indiana Jones 5

En kötü senaryo

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones 5

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey

Jennifer Lopez / The Mother

En kötü kadın oyuncu

Ana de Armas (Ghosted)

Megan Fox (Johnny & Clyde)

Salma Hayek (Magic Mike’s Last Dance)

Jennifer Lopez (The Mother)

Dame Helen Mirren (Shazam! Fury of the Gods)

Russell Crowe / The Pope’s Exorcist



En kötü erkek oyuncu

Russell Crowe (The Pope’s Exorcist)

Vin Diesel (Fast X)

Chris Evans (Ghosted)

Jason Statham (Meg 2: The Trench)

Jon Voight (Mercy)

En kötü yardımcı kadın oyuncu

Kim Cattrall (About My Father)

Megan Fox (Expend4bles)

Bai Ling (Johnny & Clyde)

Lucy Liu (Shazam! Fury of the Gods)

Mary Stuart Masterson (Five Nights at Freddy’s)

En kötü yardımcı erkek oyuncu

Michael Douglas (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Mel Gibson (Confidential Informant)

Bill Murray (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Franco Nero (The Pope’s Exorcist)

Sylvester Stallone (Expend4ables)

Ana de Armas ve Chris Evans / Ghosted



En kötü ekran çifti

Expend4bles filminden herhangi iki kişi

The Exorcist filminden herhangi iki kişi

Ana de Armas & Chris Evans (Ghosted)

Salma Hayek & Channing Tatum (Magic Mike’s Last Dance)

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

En kötü yeniden yapım / uyarlama / devam filmi

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones 5

Winnie the Pooh: Blood and Honey