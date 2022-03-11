Sinan Vardar: Kulüpler için yarın çok geç olabilir

Bundan sonra ne olur, kulüplerimizi Katarlılar mı, Çinliler mi satın alır bilemiyorum. Dünyada büyük bahis fırtınası var. Türk futbolu bu çarkın içinde ayağa kalkar mı, işte bu kocaman soru işareti… Bu sorunlar nasıl çözülecek ben de merak ediyorum. Yıllardır kulüplerimizin öz kaynağa dönmesi gerektiğini söylüyorum ama artık bu borçlar futbolcu üretip satmakla ödenebilir mi, inanın çok da iyimser değilim. Onun için herkes şapkayı önüne alıp düşünmeli… Artık çözümler de tükeniyor. Türk Futbolunun marka değeri düştü. Naklen yayın gelirinin 550 milyon dolardan 120 milyona düşmesine rağmen talip olmaması içler acısı durumu gözler önüne seriyor. Yarın çok geç olabilir!
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